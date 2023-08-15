



Три израильских университета вошли в мировой ТОП-100

Согласно Академическому рейтингу университетов мира 2023 года (ARWU), опубликованному во вторник, 15 августа, консалтинговой компанией ShanghaiRanking Consultancy, три израильских университета вошли в сотню лучших высших учебных заведений мира третий год подряд.



Научный институт Вейцмана в Реховоте поднялся на 16 позиций по сравнению с прошлым годом и занял 67-е место. Технион в Хайфе поднялся на пять позиций и занял 78-е место. При этом, он занимает четвертое место среди лучших технологических вузов. Позиции Еврейского университета в Иерусалиме несколько пошатнулись, но он все таки удержался в мировом ТОПе, опустившись на семь позиций по сравнению с прошлым годом и заняв 85-е место.



США лидируют в этом престижном рейтинге: 38 американских университетов вошли в сотню лучших в этом году. Гарвардский университет возглавил рейтинг 21-й год подряд. За ним следуют два других университета США — Стэнфорд и Массачусетский технологический институт. Английский Кембридж занял четвертое место, за ним следует Калифорнийский университет в Беркли. Другими учебными заведениями в первой десятке являются Принстон, Оксфорд, Колумбийский университет, Калифорнийский технологический институт и Чикагский университет.



Шанхайский рейтинг, публикуемый ежегодно с 2003 года, считается одним из самых авторитетных рейтингов в академических кругах. Рейтинг оценивает около 2500 университетов, и публикует рейтинг 1000 лучших из них.