



Три израильских учебных заведения вошли в 100 лучших университетов мира

Научный институт имени Вейцмана занял 68-е место, Еврейский университет в Иерусалиме — 86-е, и университет Технион в Хайфе — 78-е место в шанхайском рейтинге 100 лучших университетов мира. Список был опубликован 15 августа, сообщает газета The Jerusalem Post.



Технион в этом рейтинге занимал 83-е место в 2022 году и 94-е место в 2021 году, что свидетельствует о растущем глобальном авторитете университета как всемирно известного учебного заведения.



Кроме того, Технион занял 4-е место среди европейских технологических университетов.



“То, что три израильских учебных заведения входят в число 100 лучших университетов мира, является свидетельством превосходства израильской академии и науки. Это достижение наполняет нас гордостью”, — заявил в пресс-релизе президент Техниона профессор Ури Сиван.



Шанхайский рейтинг университетов составляется с 2003 года. Всего оценивается более 2500 университетов, но в рейтинге публикуются только 1000 лучших.



Университеты ранжируются на основе количества нобелевских лауреатов, медалистов Филдса, которых они подготовили, а также того, как часто цитируются исследовательские статьи, которые они публикуют. Университеты, которые часто публикуются в расширенном индексе научного цитирования (SCIE) и индексе цитирования социальных наук (SSCI), также учитываются для рейтинга.



