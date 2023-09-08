



Три библейских пророчества о конце света и Мессии сбываются

Три необычных события указывают на то, что библейские пророчества о конце света и пришествии Мессии могут сбываться.



Первым событием стало рождение в Израиле первой “красной телицы за 2000 лет” – существа, которое фигурирует в мифах о “конце времен” как в христианстве, так и в иудаизме. За новостью о рождении, появившейся в сентябре, в прошлом месяце последовали заявления о том, что рыба и другие формы жизни заполняют Мертвое море.



Пророчество еврейского пророка Иезекииля о последних днях предвидит, что в море, соленость которого составляет 37%, процветает жизнь. А фотожурналист проекта “Возрождение Мертвого моря” Ноам Бедин показал, как подойдя к водоему, “вы увидите, как сбывается пророчество”.



Третий странный случай произошел на этой неделе: было заснято, как змея выползла из Стены Плача в Израиле и неожиданно прервала молитвы. На кадрах видно, как рептилия отпугивает голубя – некоторые пользователи сочли это знаком того, что пророчество о пришествии Мессии скоро исполнится.



