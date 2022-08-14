



Три белых и одно красное

Винные вечера со звучным названием «Чувство вина» в ресторане Baba Yaga стали легендой, потому что в тенистый дворик этого заметного места на карте Тель-Авива на дегустации попадают только лучшие вина со всего мира.









Концепция винных вечером предельно проста – попробовать новые вина, почувствовать и прочувствовать прекрасный напиток под чутким руководством опытного сомелье в сопровождении отличной еды и душевной музыки.

Вина в «Чувстве вина» перебывали самые разные: от бутиковых израильских до именитых европейских виноделен.



Сейчас винные вторники обретают новые смыслы и новые вина, поскольку будут проходить при участии крупного импортера вин, владеющего также винно-гастрономическим бутиком Deli Vino в Нетании.

Вместе с этими ребятами не только дегустации теперь проходят на особенно высоком уровне, но и обновилась винная карта, которой теперь может позавидовать любой ресторан.









Ближайшая дегустация, которая пройдет в Wine Garden Baba Yaga, станет по-настоящему звездной, кульминацией этого лета. Нас ждет вечер, посвященный винам Новой Зеландии. Так получилось, что Новая Зеландия последней из всех стран мира только 1 августа этого года открыла свои границы для туристов после ковидных ограничений.



И уже во вторник, 16 августа, ее прекрасные и совершенно уникальные вина приедут в Baba Yaga на дегустационный вечер «Чувство вина».

Под чутким руководством сомелье Сергея Циркина гости попробуют:

- Green Life Sauvignon Blanc

- Saint Clair Original

- Saint Clair Sauvignon Blanc Barrique

- Saint Clair Pinot Noir Pioneer Block

А почему в компанию белых вин затесался красный пино нуар, можно будет узнать 16 августа.

Тел: 03-5175179

Адрес: Ха-Яркон, 12, Тель-Авив



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