



Тревожный сигнал от психиатрических центров: не хватает персонала

Руководители психиатрических больниц в Израиле обратились к общественности с заявлением. С 1 октября отделения неотложной помощи государственных психиатрических центров не будут вести прием публики ежедневно с 8:00 до 16:00 в связи с нехваткой персонала.



“Психическое здоровье находится в серьезном продолжающемся кризисе, руководители центров психического здоровья уже давно предупреждают минздрав, но он не принимает решения, которое смягчило бы всю остроту колоссальных проблем отрасли. К сожалению, закрытие клиник – это лишь еще один пример нехватки ресурсов для решения известной проблемы, которую не решает минздрав”, – говорится в заявлении.