



Тревожный опрос: 85% женщин-преподавателей рассматривали возможность увольнения

Тревожную картину среди педагогов показал новый опрос. За последний год 85% педагогов думали об уходе с работы, а 71% из них думали об этом более одного раза. Основные причины этого, по данным опроса: загруженность и выгорание (34%), низкий уровень заработной платы (23%) и чрезмерная загруженность в рабочее время (13%).



В течение многих лет школьные учителя получали мизерную зарплату, и только в последнем соглашении о заработной плате вознаграждение за обучение было поднято худо-бедно до 1000 шекелей. Следует отметить, что из-за нехватки преподавателей учителя часто должны был обучать два класса одновременно, то есть нести ответственность за 60 учащихся, в ущерб качеству преподавания



В опросе, проведенном компанией Direct Polls, приняли участие более 500 учителей 1-8 классов. На вопрос, что, по их мнению, больше всего затрудняет их работу и способность выполнять свою профессиональную роль, 63 % из них заявили, что основной причиной являются загруженность и выгорание, а 49 % заявили, что уровень оплаты не соответствует условиям труда.



Удивительной цифрой в опросе является заявление 47% педагогов о том, что им "трудно дать ответ на эмоциональные проблемы учащихся" - трудность, с которой система образования и Министерство образования безуспешно пытаются справляются с начала пандемии COVID-19, последствия которой все еще проявляются. Этому также способствует напряженная ситуация с безопасностью.



Опрос также показал, что 45% респондентов заявили, что педагоги выбираются случайным образом и без достаточной профессиональной подготовки, в результате чего критично снижается качество преподавания.



Опрос был проведен в преддверии конференции "Образование для перемен" с участием экспертов в области образования, которая состоится в это воскресенье, 21 мая, по инициативе Фонда семьи Леон, который работает над продвижением равных возможностей, определяя роль преподавателей в Израиле.



"Опрос указывает на проблемы, с которыми сталкиваются педагоги в рамках нашей программы, включая борьбу с насилием и сложные отношения с родителями, которые требуют внимания и ресурсов и иногда несовместимы с основной заботой о детях и их благополучии", - сказал генеральный директор фонда Михаль Леон.



"Благодаря нашей работе с Министерством образования мы также знаем о настроениях и сомнениях среди педагогов по поводу увольнения, которые должны стать серьезным сигналом. Однако результаты опроса также выявили светлые пятна, такие как свидетельство многих педагогов о том, что они успешно повлияли на своих учеников, завоевали их любовь и доверие и получили признательность от руководства школы".

