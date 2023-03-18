



Тревожная тенденция: сотни мертвых дельфинов выбрасывает на побережье Франции

За последнее время на атлантическое побережье Франции выбросило почти тысячу мертвых дельфинов, что свидетельствует о тревожной тенденции.



По данным France24, лишь за последнюю неделю более 400 единиц было обнаружено на берегу.



Согласно предварительному осмотру, часть дельфинов была уже мертвой в течение нескольких дней до выброса на побережье, а некоторые и вовсе - нескольких недель.



У большинства дельфинов были выявлены травмы от различного рыболовного снаряжения или двигателей лодок.



В период 2017-2020 годы на берег выбросило в зимнее время 850 особей. Обычно к марту к побережью млекопитающие приближаются к поисках пищи. Всего за последнее время зафиксировано минимум 910 мертвых дельфинов.



