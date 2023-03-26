



Треть расистских инцидентов в 2022 году были против израильских арабов – Минюст

В честь Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации 21 марта 2023 года министерство юстиции Израиля опубликовало анализ расистских инцидентов, имевших место в Израиле в 2022 году.



В анализе учитывались инциденты, о которых было сообщено в отдел координации борьбы с расизмом Министерства юстиции в 2022 году.



Согласно отчету, жалобы в основном касались дискриминации в сфере оказания государственных услуг (19% всех жалоб), трудоустройства (12%), а также общих расистских высказываний в публичной сфере (11%). Поступали также сообщения о расистской рекламе в общественных местах, расизме со стороны полиции, расовой дискриминации со стороны государственных служащих и педагогов и уголовных преступлениях на расовой почве.



Всего в 2022 году Министерство юстиции расследовало 415 расистских инцидентов. Это, согласно докладу, опубликованному во вторник, указывает на общую тенденцию к снижению количества зарегистрированных случаев расизма.



Из них 32% инцидентов представляли собой обвинения в расизме в отношении арабов , а 17% - предполагаемые расистские действия в отношении израильтян эфиопского происхождения. 18% расистских инцидентов были совершены в отношении выходцев из бывшего СССР, 5% - в отношении мизрахи, 5% - харедим и еще 15% - касались представителей разных категорий израильтян, не указанных в отчете.



Процент дел, открытых для эфиопов в период с 2019 по 2022 год, вдвое превышает процент населения Израиля, которое составляют эфиопы. То есть 3,5% всех случаев 2019-2022 гг. заявления о расизме в отношении эфиопских израильтян, которые составляют примерно 1,7% населения Израиля. Эта доля немного меньше среди арабских граждан, которые составляют 35% случаев за трехлетний период и составляют примерно 21% населения.



Те же соотношения были еще более драматичными в статистике "контактных инцидентов", которые представляют собой случаи предполагаемого нападения со стороны сотрудника полиции. Процент дел о насилии со стороны полиции, переданных в министерство юстиции эфиопами, примерно в два с половиной раза превышает процент эфиопского населения Израиля. Для арабов процент пострадавших от насильственных действий полиции в два раза превышает процент от общей численности населения.



Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации был учрежден Организацией Объединенных Наций и отмечается 21 марта, в день, когда полиция в Шарпевиле, Южная Африка, убила 69 человек во время мирной демонстрации против апартеида в 1960 году, согласно веб-сайту Организации Объединенных Наций.



Празднование этого дня в 2023 году ознаменовало 75-летие принятия Всеобщей декларации прав человека (ВДПЧ). Среди прочего, ВДПЧ недвусмысленно заявляет, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.

