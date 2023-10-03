



Тренд сезона – пастель. Как сделать пастельный наряд нескучным?

Монохром снова в моде, но в этом сезоне есть новости – самыми трендовыми становятся наряды в бежевых, нюдовых и пастельных тонах.



Чтобы сделать пастельный total-look запоминающимся и интересным, придерживайтесь следующих стильных рекомендаций.



Играйте с текстурами: при составлении монохромного образа особое внимание стоит уделить тканям. Выгодно смотрится сочетание тканей разной плотности и объема - используйте несколько текстур, чтобы добавить в образ глубины и нюансов.



Слои: создайте многослойный образ, соединив несколько пастельных оттенков и разных текстур в одном наряде. Этим вы продемонстрируете свое тонкое понимание модных течений.







Легкие накидки: добавьте легкую накидку, например, пончо или летний плащ, в тон или по контрасту. Накидка сделает ваш лук более сложным – его захочется рассматривать и изучать.



Яркие украшения: используйте яркие ювелирные украшения, такие как крупные серьги или ожерелья, подберите аксессуары с геометрическими узорами или цветовыми акцентами, чтобы создать современный и динамичный образ.



Косметический акцент: создайте контраст с помощью макияжа. Яркие губы или насыщенный макияж глаз добавят живую нотку к пастельному образу.



Обувь: выберите обувь, которая станет фокусом внимания. Это могут быть модные кроссовки, яркие туфли или сапожки.







Эксцентричные аксессуары: добавьте необычные аксессуары, такие как большие солнцезащитные очки или крупная сумка, чтобы придать нежному образу яркий характер.



Следуя этим правилам, вы сможете придать своему пастельному «тотал-луку» свежий и интересный стиль, который будет выглядеть оригинально и вдохновлять вас и окружающих.



Новые коллекции пастельных нарядов уже поступили в большие мультибрендовые магазины, часть которых отдана немецкой марке Gerry Weber, а часть - итальянской, французской, североамериканской брендовой одежде, собранной под вывеской Irene, находящиеся в тель-авивском торговом центре «Ган а-Ир» и в иерусалимской «Мамилле». ראש הטופס







Среди брендов бутика Irene – всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие, предлагающие как праздничную, так и повседневную одежду.



Gerry Weber - бренд немецкой одежды в стиле Smart Casual: простой и точный крой, дорогие, натуральные, технологичные ткани, европейский лоск и комфорт. Знаменитые лекала бренда позволяют одежде сидеть точно по фигуре, при этом нисколько не сковывая движения и оставляя чувство свободы.



Бутичную одежду сюда привозят если не в единственном, то в считанных экземплярах, а новые коллекции поступают в магазины каждые 2-3 недели в течение всего года.



Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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