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Трансгендерная актриса стала амбасадором Victoria's Secret в Израиле
27.12.2022 18:45 Ольга Белозерова

Трансгендерная актриса стала амбасадором Victoria's Secret в Израиле

Бренд нижнего белья Victoria's Secret объявил, что одним из послов бренда в Израиле станет трансгендерная актриса и активистка Белл Агам.

Об этом сообщает Ynet.

"Я рада узнать, что Victoria's Secret и я будем сотрудничать в это время, чтобы отпраздновать свободу всех полов и сексуальных ориентаций", - заявила актриса. 

Ранее бренд Victoria's Secret запустил свой официальный сайт на иврите, предназначенный для израильских покупателей.

 

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