Трансгендерная актриса стала амбасадором Victoria's Secret в Израиле
Бренд нижнего белья Victoria's Secret объявил, что одним из послов бренда в Израиле станет трансгендерная актриса и активистка Белл Агам.
Об этом сообщает Ynet.
"Я рада узнать, что Victoria's Secret и я будем сотрудничать в это время, чтобы отпраздновать свободу всех полов и сексуальных ориентаций", - заявила актриса.
Ранее бренд Victoria's Secret запустил свой официальный сайт на иврите, предназначенный для израильских покупателей.