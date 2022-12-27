



Трансгендерная актриса стала амбасадором Victoria's Secret в Израиле

Бренд нижнего белья Victoria's Secret объявил, что одним из послов бренда в Израиле станет трансгендерная актриса и активистка Белл Агам.



Об этом сообщает Ynet.



"Я рада узнать, что Victoria's Secret и я будем сотрудничать в это время, чтобы отпраздновать свободу всех полов и сексуальных ориентаций", - заявила актриса.



Ранее бренд Victoria's Secret запустил свой официальный сайт на иврите, предназначенный для израильских покупателей.



