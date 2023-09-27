Новости » Life Style
Транс-активисты сорвали дискуссию о Гарри Поттере на Comic Con
27.09.2023 09:04 Алина Груднева

Транс-активисты сорвали дискуссию о Гарри Поттере на Comic Con

Транс-активисты заставили отменить дискуссию на тему Гарри Поттера на съезде Comic Con.

По данным британского таблоида The Sun, они объяснили необходимость это сделать, чтобы "обезопасить" ЛГБТ+-сообщество.

Благотворительная организация Switchboard пригрозила бойкотировать мероприятие из-за негативной реакции на транссексуалов у писательницы Джоан Роулинг.

"Мы почувствовали себя обязанными выразить нашу обеспокоенность по поводу потенциального воздействия на наше сообщество, особенно на трансгендеров", - сказано в заявлении.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы