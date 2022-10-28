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Трамп решил не возвращаться в Twitter
28.10.2022 20:32 Ольга Белозерова

Трамп решил не возвращаться в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп пожелал Илону Маску, который купил Twitter, всего наилучшего, но заявил, что останется в своей соцсети Truth Social.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

"Мне нравится Илон, и я желаю ему удачи. Надеюсь, у него все получится", - сказал бывший американский президент.

Трамп добавил: "Я не думаю, что Twitter сможет добиться успеха без меня. Я остаюсь на Truth. Мне это нравится больше, мне нравится, как это работает, мне нравится Илон, но я остаюсь на Truth". 

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