Трамп может вернуться в Facebook
Материнская компания Facebook и Instagram, Meta рассматривает возможность повторной активации учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Fox.
Аккаунты экс-президента США были заблокированы после штурма Капитолия. По данным телеканала, Meta объявит о своем решении в январе.
Стоит отметить, что такой шаг компания рассматривает следом за Twitter. Новый владелец соцсети Илон Маск ранее объявил, что восстановит аккаунт Трампа, однако тот отказался возвращаться на платформу.