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Трамп может вернуться в Facebook
01.01.2023 17:38 Алина Груднева

Трамп может вернуться в Facebook

Материнская компания Facebook и Instagram, Meta рассматривает возможность повторной активации учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Fox.

Аккаунты экс-президента США были заблокированы после штурма Капитолия. По данным телеканала, Meta объявит о своем решении в январе. 

Стоит отметить, что такой шаг компания рассматривает следом за Twitter. Новый владелец соцсети Илон Маск ранее объявил, что восстановит аккаунт Трампа, однако тот отказался возвращаться на платформу. 

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