



Трамп может вернуться в Facebook

Материнская компания Facebook и Instagram, Meta рассматривает возможность повторной активации учетных записей бывшего президента США Дональда Трампа.



Об этом сообщает Fox.



Аккаунты экс-президента США были заблокированы после штурма Капитолия. По данным телеканала, Meta объявит о своем решении в январе.



Стоит отметить, что такой шаг компания рассматривает следом за Twitter. Новый владелец соцсети Илон Маск ранее объявил, что восстановит аккаунт Трампа, однако тот отказался возвращаться на платформу.