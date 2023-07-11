



Традиция Уимблдона: сладкая вкусняшка по неизменной цене. Фото

Вот уже 13 лет британская клубника со сливками стоит £2,50 для посетителей ежегодного теннисного чемпионата Уимблдона, который в этом году стартовал 3 июля.



Британская традиция Уимблдона – 10 ягод со сливками в корзине, порции не взвешиваются, пишет The Telegraph.



Однако в 2023 году, благодаря позднему урожаю в Великобритании, ягоды большие и более сладкие. Поэтому посетители теннисного соревнования получат большую массу ягод за свои деньги по сравнению с предыдущими годами.







По словам главы Британской ассоциации производителей ягод (British Berry Growers), которая представляет 95% ягод, поставляемых в британские супермаркеты, "урожай земляники садовой (клубники) созрел чуть позже в этом году, и в этом есть свой позитив".



"Из-за более прохладной весенней погоды клубника созревала немного медленнее, что позволило ей стать особенно большой, а недавняя солнечная погода повысила содержание сахара в ней, что делает ее невероятно сладкой по вкусу", - отметил Ник Марстон.







Директор по еде и напиткам All England Lawn Tennis Club Пердита Седов подчеркнула, что "когда болельщики приезжают на Уимблдон, то все хотят традиционную клубнику со сливками, поэтому мы ничего не изменили".



Как известно, клубнику для Уимблдонского турнира выращивают на ферме Hugh Lowe в графстве Кент, в 40 милях от Уимблдона. Поскольку во время чемпионатов уборка урожая начинается в 5 утра, часть урожая съедается в тот же день, когда его убирают.