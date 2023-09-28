



Традиционная выставка мебели на Суккот: вход свободный!

Весь Суккот 30/9-7/10/2023 в Expo Tel Aviv ("Ганей-тааруха") в Тель-Авиве, в павильоне №1, пройдет выставка-продажа мебели. Особые скидки на мебель до 60%.



Это действительно впечатляющее событие, которое успело приобрести статус постоянной традиции. Такие выставки проводятся дважды в год и всегда привлекают повышенное внимание со стороны покупателей. Почему?



Только на время выставки под одной крышей собираются десятки производителей, дизайнеров и импортеров мебели, представляя свои товары в самом широком ассортименте. Если в обычное время для поиска идеального дивана или стильного кресла приходилось буквально объезжать всю страну, то на выставке достаточно пройти всего несколько шагов, чтобы ознакомиться с полным спектром представленной продукции. На выставке можно найти мебель для разных помещений: спальни, гостиные, обеденные зоны, садовую мебель, а также огромное количество аксессуаров, текстиля и предметов интерьера для создания комфортной домашней обстановки.



А как же актуальный дизайн?



Самые современные дизайнерские решения также представлены на выставке. Пандемия изменила наше представление о доме, превратив его и в офис, и в ресторан и большую игровую зону одновременно, что оказало влияние на всю мебельную индустрию. Теперь важны не только уют и стиль, но и функциональность, и последние пару лет производители соревнуются в предоставлении наилучших решений.



Интересно! А не слишком дорого?

Одним из основных преимуществ выставки остается доступная ценовая политика. Во время мероприятия все участники предоставляют на свои товары лучшие цены, часто с огромными скидками, достигающими 60%!



Для всех посетителей выставки это замечательная возможность оценить мебель, протестировать ее, сравнить различных производителей на месте и приобрести что-то новенькое и уютное для своего дома по выгодным условиям.



Ждем вас в Суккот 30/9-7/10/2023 в Ганей Тааруха (Экспо).

Вход бесплатный!



Дни и часы работы:

30/09 - суббота 10:00-23:00

01/10 - воскресенье 10:00-22:00

02/10 - понедельник 10:00-22:00

03/10 - вторник 10:00-22:00

04/10 - среда 10:00-22:00

05/10 - четверг 10:00-22:00

06/10 - пятница - выставка закрыта!

07/10 - суббота 10:00-23:00



Для личного транспорта есть парковка (в Ганей-Йегошуа, "Ганей-тааруха" и на площадке "драйв-ин"). Для тех, кто добирается общественным транспортом - в пешей доступности ж/д станция и множество автобусных остановок.

Подробнее о выставке: https://israel-2016.co.il/



*На правах рекламы



