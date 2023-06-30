



Товары группы “Вагнер” взлетели в цене после мятежа в России

Интернет-цены на товары с символикой российской группы “Вагнер” – человеческий череп на черно-красном фоне – резко выросли после неудавшегося вооруженного мятежа, а покупатели публикуют пятизвездочные отзывы и поддерживают наемников.



Еженедельная разбивка цен Wildberries, лидера электронной коммерции, показала, насколько выросла стоимость “мерча Вагнера”. Нашивка с изображением символа ЧВК стоила 525 рублей (6 долларов) в период с 25 по 29 июня по сравнению с 294 рублями ранее. Цена на черную футболку с изображением бойца Вагнера со скрипкой подскочила на этой неделе до 1650 рублей с 1236 рублей. Под товарной позицией “флаг “Вагнер” на Wildberries один покупатель написал: “Частная военная компания “Вагнер” – лучшая. Удачи вам, ребята. Флаг отличный”.



Люди также покупали другие сувениры, такие как брелки, у конкурента Wildberries Ozon.



“Очень красивый и оригинальный брелок”, – написал один рецензент, поставив товару пять звезд. “В память о всех погибших в рядах “Вагнер”.

