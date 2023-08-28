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Торт и потрясающая фигура: Клаудия Шиффер показала видео своего дня рождения
28.08.2023 20:27 Наталья Богинская

Торт и потрясающая фигура: Клаудия Шиффер показала видео своего дня рождения

53-летняя Клаудия Шиффер 27 августа поделилась великолепными фотографиями со своего дня рождения, который она отметила в Греции.

Супермодель показала свое идеальное телосложение, надев пестрый бикини с орнаментом. Она также опубликовала милое видео, на котором подставляет руку бабочке, чтобы та села на нее.

Клаудия показала, как выглядел ее праздничный торт, покрытый густой шоколадной глазурью и украшенный свечами и бенгальскими огнями.
 

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