



Торт и потрясающая фигура: Клаудия Шиффер показала видео своего дня рождения

53-летняя Клаудия Шиффер 27 августа поделилась великолепными фотографиями со своего дня рождения, который она отметила в Греции.



Супермодель показала свое идеальное телосложение, надев пестрый бикини с орнаментом. Она также опубликовала милое видео, на котором подставляет руку бабочке, чтобы та села на нее.



Клаудия показала, как выглядел ее праздничный торт, покрытый густой шоколадной глазурью и украшенный свечами и бенгальскими огнями.

