“Тормозящие” бытовые предметы: Где не стоит размещать Wi-Fi роутер
Причиной нестабильной работы интернет-подключения могут стать обычные домашние приборы или предметы. Об этом пишет профильный портал iTECH.
В частности, устройства и приборы, негативно влияющие на качество сигнала Wi-Fi роутера:
микроволновка, беспроводной домашний телефон или радиоуправляемые игрушки могут работать на одной частоте с роутером, и “забивать” его сигнал;
- бетонная стена тоже “отвратительно” пропускает сигнал;
- Bluetooth-устройства, например электрочайники, компьютерные мыши и подобные системы по идентичным причинам;
- аквариум – чем больше металлические ребра конструкции, тем хуже они сказываются на качестве интернет-подключения;
- крупная мебель или скульптуры;
- зеркала с серебряной или алюминиевой амальгамой “заглушают” радиоволновое излучение роутера.