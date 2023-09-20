



“Тормозящие” бытовые предметы: Где не стоит размещать Wi-Fi роутер

Причиной нестабильной работы интернет-подключения могут стать обычные домашние приборы или предметы. Об этом пишет профильный портал iTECH.



В частности, устройства и приборы, негативно влияющие на качество сигнала Wi-Fi роутера:

микроволновка, беспроводной домашний телефон или радиоуправляемые игрушки могут работать на одной частоте с роутером, и “забивать” его сигнал;