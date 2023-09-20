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“Тормозящие” бытовые предметы: Где не стоит размещать Wi-Fi роутер
20.09.2023 20:40 Евгения Маркова

“Тормозящие” бытовые предметы: Где не стоит размещать Wi-Fi роутер

Причиной нестабильной работы интернет-подключения могут стать обычные домашние приборы или предметы. Об этом пишет профильный портал iTECH.

В частности, устройства и приборы, негативно влияющие на качество сигнала Wi-Fi роутера:
микроволновка, беспроводной домашний телефон или радиоуправляемые игрушки могут работать на одной частоте с роутером, и “забивать” его сигнал;

  • бетонная стена тоже “отвратительно” пропускает сигнал;
  • Bluetooth-устройства, например электрочайники, компьютерные мыши и подобные системы по идентичным причинам;
  • аквариум – чем больше металлические ребра конструкции, тем хуже они сказываются на качестве интернет-подключения;
  • крупная мебель или скульптуры;
  • зеркала с серебряной или алюминиевой амальгамой “заглушают” радиоволновое излучение роутера.

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