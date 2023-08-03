



ТОП знаков Зодиака, которым в августе повезет с деньгами

Деньги – это вопрос серьезный и насущный для очень многих людей. Последний месяц лета принесет некоторым знакам Зодиака приятные сюрпризы, особенно в финансовых вопросах. Откроется ли удача именно для вас – читайте в нашем финансовом гороскопе на август 2023 года.



ТЕЛЕЦ

(21 апреля 21 мая)

В первую очередь, в августе повезет Тельцам. Причем удача будет сопутствовать этому знаку не только в финансах, но и в спортивной, военной и медицинской сферах.



Взаимодействие большого благодетеля, Юпитера в Тельце (вашем знаке), с активным деловым Марсом в Деве помогает представителям земной стихии в создании и укреплении деловых связей и бизнес-инициатив.



СКОРПИОН

(24 октября – 22 ноября)

Скорпионы на втором месте в этом списке, но вселенная тоже зарядила их на деньги в этом месяце.



Рожденных под этим водным знаком в августе поддерживает большая часть зодиака, обозначая перспективы карьерного роста, материального достатка.



В этом месяце также будет удовлетворена жажда власти Скорпионов. Этот знак будет чувствовать себя уверенно в любой ситуации и контролировать самые важные процессы.



Задачи в сфере строительства и природы тоже будут обречены на успех. Плюс хорошим бонусом будет доход от этих дел.



БЛИЗНЕЦЫ

(22 мая – 21 июня)

Третьим знаком зодиака, которому повезет в августе, стали Близнецы.



Сила Меркурия позволяет вам обосноваться на рабочем месте и благодаря служению другим людям иметь неплохие финансовые результаты.



Близнецам важен аспект подчинения и умение разделять одну большую задачу на множество мелких. Этот знак справиться с трудностями, за которые не возьмутся другие. За это Близнецы и получат вознаграждение от руководства. Главное оставаться расчетливым и последовательным. Тогда удача будет улыбаться этому знаку.