



Топ-8 любимых знаменитостей, которых теперь ненавидят

Многие знаменитости когда-то достигли невероятных успехов и стали любимцами публики, но со времени их слава померкла и даже всплыли скандалы, за которые их теперь ненавидят.



Издание Нerbeauty представило топ-8 таких знаменитостей.



1. Кэти Пери

Пару лет назад певица блистала на музыкальной арене красочными нарядами, забавными музыкальными клипами и песнями, которые были у всех на слуху. Разочарование фанатам принес ее альбом Witness. Уровень популярности упал, синглы перестали быть столь запоминающимися. В итоге, она остригла волосы и начала себя странно вести.



Актрису и режиссера хвалили за фильм "Девченки". Она стала невероятно успешной, но потом ей вскружила голову слава. Она начала вести себя безрассудно в соцсетях, говорила очень пикантные вещи и даже защищала парня, обвиненного в изнасиловании.Женщина-комик была крайне популярной, благодаря отличным шуткам. Ее считали настоящим прорывом. Но со временем ее шутки надоели, утратив свою уникальность и остроту, когда она начала много уделять внимания гениталиям и сексу.Любимый актер, который играл в комедиях, воспринимался как милый дурачок. Позже он удивил всех ролями в драмах "Пьяная любовь" и "Власть надо мной". Но разочарование наступило позже, когда он начал сниматься в поистине глупых и несмешных фильмах. Фанатов разочаровал тот факт, что, похоже, он снимается исключительно ради денег.Рэпер всегда был немного странным и говорил дикости. Однако после развода с Ким Кардашьян музыкант скатился в антисемитизм, вызвав гнев по всему миру. Да и его музыка перестала цеплять.Талантливая звезда "Карточного домика", которому под силу были самые невероятные роли. Обвинения в сексуальных домогательствах оставили заметный след на его популярности.Покоривший сердца миллионов фанатов и фанаток по всему миру легендарными ролями во всевозможных культовых фильмов с его эксцентричным обаянием, похоже, начал угасать. По актеру сильно ударил скандальный развод с Эмбер Херд, а победа в суде, похоже, не помогла его репутации.Актриса блистала во многих интересных фильмах. Затем она начала давать советы по здоровому образу жизни и даже основала собственную компанию под названием Goop, которая продает различные порошки и добавки по невероятным ценам. Любовь фанатов к знаменитости моментально прошла. Теперь о ней многие забыли и даже начали ненавидеть.