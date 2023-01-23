



Топ-10 зимних продуктов от Мааданей Мания!

Зимой всегда хочется чего-то особенно вкусного и сытного. Будь это вечер с семьей, посиделки в гостях или встреча с друзьями - к столу сейчас подают горячие блюда, а на десерт теплые пироги, тарты и другие сезонные вкусности. Мы в Мааданей Мания подготовили для вас десять зимних продуктов, которые согреют и тело, и душу!



1.Айвовое варенье Vita (24,90 шек*)







Варенье – одна из любимых сладостей в каждом доме! Фруктовое, ягодное и даже с орехами – на любой вкус, его подают к чаю и печенью, блинчикам и оладьям. Айвовое варенье VITA - особая история. Во-первых, оно приготовлено по настоящему домашнему рецепту. Во-вторых, варенье из айвы для Израиля - очень большая редкость, а вкусное варенье из айвы и вовсе находка. VITA представляет собой идеальное сочетания вкуса и качества. Поэтому если вы, как и многие другие покупатели, до сих пор отдавали своё предпочтение малиновому варианту, обязательно попробуйте айвовое - вы не пожалеете!



Любимый десерт в магазинах Мааданей Мании только 24.90 шек. за 680 гр! Выбирайте домашние, любимые вкусы и наслаждайтесь пользой со скидками от Мааданей Мании уже этой зимой!



2.Пироги кондитерской Coppenrath & Wiese в заморозке (55,90 шек)







Это вообще гениальный полуфабрикат. Пироги в заморозке советуют перед употреблением разогреть в духовке в течение 30 минут. И вот через эти 30 минут у вас на столе появляется пирог не хуже, чем из модной cakery (от слов cake и bakery), и в разы дешевле. Совсем несладкий, сочный внутри, с чуть хрустящим песочным тестом по бокам. Сливовый / яблочный с орехами / творожный пирог известной немецкой пекарни Coppenrath & Wiese в заморозке (59 шек вместо 69, 90 шек/ более 1кг).



3.Буррата Gaash (19.9 шек)







Очень качественная и очень «правильная» по консистенции буррата израильского производства с насыщенным сливочным вкусом. Ничем не уступает бурратам, которые подают в хороших ресторанах и разительно отличается по цене от цен в других деликатесных магазинах. Шарик бурраты в индивидуальной упаковке – 19.9 шекелей. Идеальный размер для «салата с бурратой» на компанию. Ищите на полках с готовой молочной продукцией и фасованными сырами!



4.Пастрама Венгерская (11.9 шек за 100 гр)







Этот деликатес изготовлен и запечен по старинному венгерскому рецепту c чесноком, молотым черным перцем и мускатным орехом, которые дают мясу особый аромат. Его можно нарезать тонкими ломтиками для сэндвичей или холодной мясной закуски или разогреть или запечь в духовке и подавать как горячее блюдо. Прекрасно сочетается по вкусу с черным хлебом, вареной картошкой, зеленым луком, свежими огурчиками и пр.



5.Филе лосося премиум качества Queen Harbour





Queen Harbour – продукт компании Royal Nordic, ведущего производителя продукции из свежего Норвежского лосося без применения красителей, консервантов и усилителей вкуса – появился на полках нашего магазина Мааданей Мания совсем недавно. В ассортименте есть малосольный лосось и лосось холодного и горячего копчения, все в индивидуальных вакуумных упаковках по 140-150гр, которые позволяют хранить рыбу дома в холодильнике сколько потребуется. Лосось приготавливается вручную путем сухого посола, без консервантов и без использования инъекций для увеличения веса.

Цена за упаковку филе лосося Queen Harbour - 29, 90 шек.



6.Мидии Greenshell Mussels, Новая Зеландия (59.90 шек)







Еще один полуфабрикат, хочется сказать, «нового поколения»: мидии на половинке раковины - готовое блюдо при минимальных усилиях. Способ приготовления прост и короток как никогда: разморозить и готовить на пару в течение 3 минут. Готово. Сами мидии большие, сочные и вкусные. Такое блюдо точно станет украшением как праздничного стола, так и элегантного ужина в будний день. Украшением, на которое было потрачено всего 59.9 шекелей и суммарно 5 минут времени с выкладкой на тарелку и добавлением сока лимона по вкусу.



7.Игристое вино “Французский бульвар” (24.90 шек)







Это игристое «играет» и выигрывает в соотношении цены и качества. При низкой цене (всего 24.9 шекеля за бутылку) это вино зарекомендовало себя неплохим качеством и уже много лет занимает свою нишу на рынке. В филиалах Мааданей Мания представлена широкая линейка сортов: сухое, сладкое, полусладкое – выбирайте любое на ваш вкус!



8.Пельмени “Домашние” Мааданей Мания (16,90 шек)







Наши фирменные сочные и ароматные пельмени обладают важной особенностью - они “действительно очень похожи на домашние”. И это не мы так считаем, это так говорят наши покупатели! Тот самый домашний вкус порадует всех любителей этого блюда, а внимательное отношение к каждому ингредиенту делает буквально каждую пельмешку - идеальной. Обязательно попробуйте! Только до 31.01.2023 Пельмени Maadney Mania Русские/Домашние 16,90/800 гр.



9.Наливка Babuni Вишня (29.90 шек)







Просто превосходная вишневая настойка – не очень крепкая (18%), сладковатая и с ярким вкусом и ароматом вишни. Очень классно иметь в домашнем баре наряду с крепким алкоголем, который пьют не все. И, как и с крепким алкоголем, на основе такого ликера можно смешать немало интересных алкогольных коктейлей. Попробуйте, например, добавить капельку коньяка к наливке - он компенсирует сладость и придает напитку текстуры. Для тех, кто предпочитает наоборот “облегчать” крепкий алкоголь, наливку можно смело добавить в шампанское! В ассортименте в Мааданей Мания есть наливка вишневая, черносмородиновая и малиновая.



10.Крафтовое пиво Волковской пивоварни в ассортименте 19,90 шек/ 2 бут.







Волковская пивоварня - замечательный пример того, как любовь к делу украшает любой его результат. Пивоварня, а если быть более точными - творческая лаборатория - создает рецепты на любой вкус. Даже если вы “не любитель пива”, какая-то из бутылочек наверняка отопрет дверь к вашему сердцу. Как дверные ключики, каждый вкус - неповторим: яркие и насыщенные ароматы, выраженная хмелевая горечь или, наоборот, нежные, приглушенные нотки с многоуровневым послевкусием.



Классики выбирают Пиво “IPA” - хорошо охмеленный индийский светлый эль с ярким и насыщенным ароматом тропических фруктов. Мощный вкус, в котором хорошо выраженная хмелевая горечь раскрывается в широком диапазоне от тропических фруктов до луговых цветов. Интенсивное и сухое хмелевое послевкусие.



Романтичные натуры в поисках чего-то вишнёвого берут Вишневый эль «Мишенька под вишенкой» - Вишнёвый эль, обладающий выраженным кисло-сладким вкусом, довольно освежающим и не слишком приторным. Послевкусие горьковатое, миндальное с ощутимыми тонами вишнёвой косточки. Аромат у нашего эля восхитительный, легкий, фруктовый.



Впрочем, всегда лучше один раз попробовать, чем много раз услышать. Приходите и выбирайте своё!



Специальные скидки во всех филиалах Мааданей Мания для вкусного окончания недели с 17.01 до 21.01.2023: https://www.facebook.com/Maadanei.Mania/posts/638554144938888





*Указанные цены действительны до 31.01.2023 или до окончания запаса в соответствии с ассортиментом каждого филиала. Возможны ошибки в объявлении. Указанные цены в магазине являются окончательными.



**Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и может быть опасно для жизни.



***Фотографии только в качестве иллюстрации



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