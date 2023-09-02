



ТОП-10 супермоделей, заработавших миллионы, стал неожиданностью

Супермодели зарабатывают миллионы, дефилируя в одежде от-кутюр по всему миру. Издание The Sun обнародовало раскрыт список богатых звезд подиума.



Оказалось, что одна малоизвестная сегодня звезда сколотила состояние больше, чем Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Кендалл Дженнер вместе взятые.



По данным The Sun, малоизвестная американская модель Кэти Айрлэнд сколотила баснословное состояние в 428 миллионов фунтов стерлингов. 60-летняя ошеломляющая женщина оказалась на вершине рейтинга после запуска своего бренда Kathy Ireland Worldwide (kiWW) в 1993 году.



После появления на 13 обложках Sports Illustrated подряд в 80-х и 90-х годах она стала очень успешной бизнес-леди: в 2021 году объем продаж ее компании составил 3 миллиарда фунтов стерлингов.



На втором месте находится культовая красавица Синди Кроуфорд (57 лет), и звезда Victoria's Secret Жизель Бюндхен. Состояние каждой из них составляет 317 миллионов фунтов стерлингов.



Следующей в списке идет вдова Дэвида Боуи, уроженка Сомали 68-летняя Иман с состоянием 158 миллионов фунтов стерлингов, которая была не только замужем за поп-иконой, но и музой Кельвина Кляйна и Джанни Версаче.



Королева подиума, ставшая телезвездой, 50-летняя Хайди Клум находится на пятом месте с состоянием в 127 миллионов фунтов стерлингов благодаря своей роли судьи в шоу "Америка имеет талант" и "Следующая топ-модель Германии".



За ней следует Элль Макферсон с состоянием 75 миллионов фунтов стерлингов, известная своим модельным бизнесом, а также ролью Джанин в популярном ситкоме "Друзья".



Тайра Бэнкс на седьмом месте имеет неплохой капитал в 71 миллион фунтов стерлингов благодаря своим многочисленным модным сделкам, актерским выступлениям и тому, что она является создателем шоу "Топ-модель по-американски".



53-летняя Наоми Кэмпбелл, которая благодаря долгой и разнообразной карьере, включая недавнюю сделку с британским модным брендом PrettyLittleThings, неожиданно оказалась на восьмой строчке рейтинга и может похвастаться 63 миллионами фунтов стерлингов в банке.



Далее идет Кейт Мосс (49 лет) с 55 миллионами фунтов стерлингов после ее сделок с некоторыми из крупнейших мировых брендов, включая Diet Coke, Rimmel, а также ее успешного сотрудничества с ныне несуществующим брендом Top Shop.



Наконец, на десятом месте находится 27-летняя Кендалл Дженнер, которая стала суперзвездой в сериале "Идти в ногу с Кардашьян" в возрасте всего 11 лет. Статная ошеломляющая красавица сделала свою карьеру на подиуме и заработала состояние в 45 миллионов фунтов стерлингов.