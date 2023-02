Топ-10 самых ожидаемых игр от Steam

После нового релиза Hogwarts Legacy, много недель возглавлявшей список самых ожидаемых видеоигр, рейтинг Steam обновился.



Сразу после релиза Hogwarts Legacy показал невероятные показатели продаж. Количество одновременных геймеров в игре достигло невероятных 879 тысяч.

Теперь вместо игры о мире Гарри Поттера в лидеры рейтинга самых ожидаемых игр вышла Sons of the Forest – симулятор выживания от студии Endnight Games, который выйдет в раннем доступе Steam уже 23 февраля.



На второй позиции расположилась Starfield – экшен-RPG от Bethesda Game Studios. Замыкает первую тройку в списке Party Animals – духовная наследница Gang Beasts о боях зверей.



В целом топ-10 самых ожидаемых игр выглядит так:

