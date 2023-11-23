



Топ-10 самых дорогих брендов мира

Ничего не меняется в этом чарте. Вот уже 11-й год рейтинг самых дорогих компаний в мире возглавляет Apple. Это первый бренд, стоимость которого превысила полтриллиона долларов.



В список 100 самых "денежных" компаний в этом году ворвался бренд Nespresso.



Общий рейтинг выглядит следующим образом:



Apple (502,7 млрд долларов)

Microsoft (316,7 млрд долларов)

Amazon (276,9 млрд долларов)

Google (260,3 млрд долларов)

Samsung (91,4 млрд долларов)

Toyota (64,5 млрд долларов)

Mercedes-Benz (61,4 млрд долларов)

Coca-Cola (58 млрд долларов)

Nike (53,8 млрд долларов)

BMW (51,2 млрд долларов)

