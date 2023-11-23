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Топ-10 самых дорогих брендов мира
23.11.2023 01:30 Катя Шульц

Топ-10 самых дорогих брендов мира

Ничего не меняется в этом чарте. Вот уже 11-й год рейтинг самых дорогих компаний в мире возглавляет Apple. Это первый бренд, стоимость которого превысила полтриллиона долларов.

В список 100 самых "денежных" компаний в этом году ворвался бренд Nespresso.

Общий рейтинг выглядит следующим образом:

Apple (502,7 млрд долларов)
Microsoft (316,7 млрд долларов)
Amazon (276,9 млрд долларов)
Google (260,3 млрд долларов)
Samsung (91,4 млрд долларов)
Toyota (64,5 млрд долларов)
Mercedes-Benz (61,4 млрд долларов)
Coca-Cola (58 млрд долларов)
Nike (53,8 млрд долларов)
BMW (51,2 млрд долларов)
 

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