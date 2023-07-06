



Том Круз "зарядился" до упора и собирается сниматься до 80 лет

Звезда Голливуда актёр Том Круз заявил о том, что он не собирается бросать актёрскую карьеру и надеется сниматься "до упора". В качестве примера Круз назвал Харрисона Форда, который в свои 80 лет активно снимается в кино и сериалах - и Том заявил, что хочет следовать его примеру.



"Харрисон Форд - легенда. Я надеюсь на то, что в его возрасте и сам буду в строю. Хотя, чтобы его догнать, мне нужно потратить ещё двадцать лет. Надеюсь, что мы сможем снимать "Миссия невыполнима" всё это время", - заявил актёр В интервью изданию The Sydney Morning Herald.



Самому Тому 3 июля 2023 года исполнился 61 год, и он является заядлым киноманом. Практически все журналисты сошлись во мнении, что новый фильм серии "Миссия невыполнима" оказался "ещё более безумным", адреналиновым и безумным чем предыдущие.



Съёмочная группа, как пишут рецензенты, прекрасно знает, за что фанаты любят серии, и делают всё возможное, чтобы эту любовь оправдать. Некоторые отмечают, что концовка "ожидаемо проседает" - потому что это лишь первая половина масштабной истории - однако негативных ощущений финал не вызывает.



"Смертельная расплата", как утверждают представители прессы, ухитряется удивить всякий раз, когда Итану Ханту (Том Круз) приходится "бегать, прыгать, водить машину и носиться туда-сюда".



Критики также отмечают, что лента сама прекрасно понимает абсурдность всего, что в ней происходит - и совершенно этого не стесняется. Напротив, на контрасте между предельной серьёзностью и этой самой абсурдностью и рождается "неповторимый шарм" ленты Кристофера Маккуорри.



Что же касается экшена, то его оценили положительно решительно все - даже представители тех изданий, которые поставили наименьшие баллы из всех.

"Миссии невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1" дебютирует в кинотеатрах 12 июля 2023 года.