Том Круз раскрыл свой самый опасный трюк в кино

Американский актер Том Круз рассказал о самом опасном трюке в своей карьере в кино.



По его словам, самый опасный трюк будет показан в предстоящем фильме "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1", где он прыгнет на мотоцикле со скалы. Об этом сообщает New York Post.



"Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо предпринимали. Мы собираемся снимать трюк в Норвегии, и это будет прыжок на мотоцикле со скалы", - рассказал Том Круз.



So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG