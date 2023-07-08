



Том Круз намерен играть суперагента до 80 лет

В интервью The Sydney Morning Herald актер заявил, что намерен еще много лет играть Итана Ганта в шпионской экшн-франшизе “Миссия невыполнима”.



Том Круз сравнил себя с 80-летним коллегой Гаррисоном Фордом, который продолжает активно сниматься и в этом году снова изобразил на экране легендарного Индиану Джонса из одноименной приключенческой серии.



“Он – легенда. И у меня в запасе еще двадцать лет, чтобы его догнать. Так что хочу продолжать сниматься в “Миссия невыполнима” вплоть до его возраста”, – поделился 61-летний Круз.



Напомним, скоро стартует седьмая часть франшизы “Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая”, где Итану Ганту и команде придется противостоять искусственному интеллекту. Лента получила восторженные отзывы критиков и 98% рейтинг на Rotten Tomatoes.



На 28 июня 2024 года запланирован релиз “Миссия невыполнима: Расплата. Часть вторая”.