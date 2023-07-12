



Том Холланд раскрыл тайну о своей зависимости

Британский актер Том Холланд год назад поборол алкогольную зависимость.



В этом звезда фильмов о "Человеке-пауке" признался в подкасте On Purpose With Jay Shetty.



По словам Тома, он подловил себя на мысли о том, что начинает спиваться. Произошло это после Рождества 2021 года. Год спустя он взял себя в руки, но это оказалось не так просто.



"Все, о чем я мог тогда думать, — это выпить. Меня это очень испугало. Я подумал: "Ого, возможно, у меня есть проблемы с алкоголем", — признался Холланд.



По словам актера, сложно ему было и месяц спустя. Он постоянно боялся сорваться, потому в качестве стимула решил продержаться еще полгода, чтобы избавиться от зависимости. По прошествии времени парень осознал, что без спиртного чувствует себя намного лучше. Это и помогло знаменитости объявить алкоголю войну.



"Я начал лучше спать, лучше преодолевал проблемы. То, что обычно злило меня на съемках, я воспринимал спокойно. У меня была такая ясность ума. Я чувствовал себя более здоровым, более подтянутым. Потому я просто задался вопросом: "Почему я раб этого напитка? Почему я так одержим идеей выпить", – добавил Холланд.



