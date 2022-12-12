



Том Харди выполнил последнее желание пациентки хосписа

Английский актер Том Харди выполнил последнее желание Джо-Энн Шоу - женщины больной раком, которая находится в хосписе.



Женщина, которая желала встретиться с актером, пообщалась с ним по видеосвязи, сообщает ВВС.



Джо-Энн Шоу рассказала персоналу хосписа о своей мечте - увидеться с любимым актером. Она отметила, что является большой поклонницей актера, смотрела всего фильмы. Сотрудники учреждения разместили обращение в социальных сетях, и актер ответил им.



В пятницу, 9 декабря, он позвонил ей по видеосвязи, и Джо-Энн Шоу сказала: "Я люблю его до чертиков. Он сделал мой день лучше. Он поставил меня на пьедестал на один день, и это все, о чем я могу просить".



Представитель хосписа написал в Facebook: "Мы поражены добротой и поддержкой Тома".