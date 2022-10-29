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Том Брэди и Жизель Бюндхен объявили о разводе
29.10.2022 03:35 Ольга Белозерова

Том Брэди и Жизель Бюндхен объявили о разводе

Звезда американского футбола Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен разводятся после 13 лет брака.

Документы о разводе были поданы в пятницу в округе Глейдс, штат Флорида.

Как сообщает Associated Press, развод был окончательно оформлен в тот же день. 

Уже бывшие супруги опубликовали в своих социальных сетях заявления по поводу развода. И Брэди, и Бюндхен сказали, что "мирно" приняли решение.

"Мы пришли к этому решению расторгнуть наш брак после долгих размышлений", - написал Брэди. 

 

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