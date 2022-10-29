



Том Брэди и Жизель Бюндхен объявили о разводе

Звезда американского футбола Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен разводятся после 13 лет брака.



Документы о разводе были поданы в пятницу в округе Глейдс, штат Флорида.



Как сообщает Associated Press, развод был окончательно оформлен в тот же день.



Уже бывшие супруги опубликовали в своих социальных сетях заявления по поводу развода. И Брэди, и Бюндхен сказали, что "мирно" приняли решение.



"Мы пришли к этому решению расторгнуть наш брак после долгих размышлений", - написал Брэди.



