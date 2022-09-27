



Только треть израильтян поддерживают создание двух государств

Только 36% израильтян "полностью" или "в некоторой степени" согласны с тем, что правительство, сформированное после выборов, должно попытаться продвинуть решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств , согласно опросу "Голос Израиля" в сентябре.



Исследование показало, что среди израильтян-евреев это число составляет всего 31%, а среди израильтян-арабов — 60%.



Цифры как среди евреев, так и среди арабов были ниже, чем в аналогичном опросе в феврале 2021 года, когда 50% израильтян считали, что правительство должно попытаться продвигать решение о создании двух государств — 44% евреев и 79% арабов.



Данные были опубликованы на следующий день после того, как премьер-министр Яир Лапид заявил в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в четверг, что большинство израильтян поддерживают решение о создании двух государств. Текущий опрос показывает, что подавляющее большинство считает, что это не имеет отношения к следующему правительству.



В ходе опроса израильтян также спросили, должна ли страна провести военную атаку на ядерные объекты Ирана даже без согласия Америки, при этом почти половина (49%) ответили, что они "полностью" или "в некоторой степени" согласны с тем, что Израиль должен это сделать. По данным опроса, это включает 55% израильтян-евреев и 17% израильтян-арабов.

