



Только 14.01 в Rest&Relax ликвидация запасов мебели со скидкой до 60%

Ведущий поставщик мебели из стран Европы, работающий на рынке Израиля уже более 10 лет, магазин Rest&Relax, объявляет ликвидацию запасов мебели, которая состоится в субботу, 14.01.2023, в филиалах сети.



Только один день, в субботу, 14 января - скидки до 60% на самые популярные модели 2022 года с возможностью их немедленной доставки: https://bit.ly/3X0pI8K



Девиз компании Rest&Relax - Наслаждайтесь своей зоной комфорта! Неважно, какой предмет мебели вы ищете: диван или кресло-кровать, угловой или стандартный комплект мягкой мебели, обеденный гарнитур, стенку или отдельные элементы в гостиную - в магазинах этой сети найдется все, самого лучшего качества и по самой выгодной цене!



Среди моделей мебели, участвующих в ликвидации 14.01.2023 со скидкой до 60% и немедленной доставкой (https://bit.ly/3X0pI8K), вы найдете:



Угловые диваны с кроватью и ящиком для белья - стильное и практичное решение для любого дома. Важными характеристиками всех моделей, участвующих в акции, являются: универсальный дизайн, ортопедические наполнители, моющаяся обивка, прочный каркас и надежные механизмы - для ежедневного пользования.



Диван-кровать с ящиком для белья: днем - компактный диван, ночью - просторная кровать. Причем кровать может быть как односпальная - для этого достаточно снять подушки, так и двуспальная - ею он становится с помощью простого и надежного механизма раскладывания. В дополнение к этому, в диван встроен вместительный ящик для белья, что позволяет сэкономить много места.



Кресло-кровать - настоящая находка для всех, кому нужно сэкономить место, не экономя на комфорте. При всей компактности кресло-кровать, в собранном виде днем представляет собой широкое (105 см) и удобное место для сидения, а ночью – просторную и уютную кровать (105см х 190см).



Высокие ножки придают креслу визуальную легкость и универсальность, что позволяет комбинировать его с любым стилем дизайна. К тому же высокие ножки – это всегда очень практично: легче соблюдать порядок и наводить чистоту.



Коллекция PREMIUM



В Rest&Relax особое место занимает коллекция диванов PREMIUM класса. Коллекция PREMIUM - это особый дизайн, исключительное качество как основы и механизмов, так и наполнителей и тканей. В большинство моделей этой коллекции встроены электрические реклайнеры для обеспечения максимального комфорта.



Только в субботу, 14.01.2023, в рамках ликвидации запасов мебели, многие модели Premium класса будут продаваться со скидкой до 60% и немедленной доставкой!



Современные модульные стенки - настоящая находка для всех, кто не любит громоздкую мебель и желает создать красивый и легкий домашний интерьер с помощью отдельных элементов, разместив их в пространстве комнаты по своему усмотрению.



Кроме того, в ликвидации участвуют и отдельные элементы модульной системы, которые также можно приобрести со значительной скидкой. Красивые, современные телевизионные тумбы удивят вас оригинальностью фасадов! Каждая деталь вашего интерьера будет не только функциональной, но и стильной.





Журнальные столики для любого интерьера



Освежить интерьер не только чем-то красивым, но и функциональным поможет наша коллекция журнальных столиков. Огромный ассортимент по лучшим в этом году ценам!



Кресла и стулья



Если вы еще не засобирались к нам в магазин, вишенка на торте в виде стильных и очень удобных стульев и кресел вас наверняка убедит. На ваш выбор ассортимент стульев и кресел с обивкой из бархата, вельвета и эко-кожи, сидеть на которых - одно удовольствие, а их оригинальный дизайн добавит вашему интерьеру уюта и изысканности.



Большинство систем мягкой и корпусной мебели в Rest&Relax - модулярные. Из модулей можно составить комплект мебели любой конфигурации и размера. Обивка мягкой мебели может быть из кожи или ткани в расцветках, соответствующих вашему выбору и вкусу.



Приходите в субботу, 14.01.2023 в магазины сети Rest&Relax и покупайте качественную мебель, которая в рамках ликвидации запасов будет продаваться со скидкой до 60%! Все модели, участвующие в ликвидации, есть в наличии могут быть доставлены вам незамедлительно!



Подробнее: https://bit.ly/3X0pI8K



Ждем вас в наших магазинах:

Петах-Тиква, ул. ха-Рав Пинто, 21 (угол ул. Бен Цион Галис, 9 - промзона Сгула) - с 10:00 до 22:00

Ришон ле-Цион, ул. Моше Леви, 11, здание UMI - с 12:00 до 22:00