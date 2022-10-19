



Только 0,1% людей могут разгадать эту оптическую иллюзию

В TikTok стало вирусным видео с оптической иллюзией, которая может считаться чуть ли не самой сложной в мире.

По данным New York Post, ее могут разгадать лишь 0,1% людей.

На ролике танцующая обезьяна появляется за несколькими формами чисел. Первоначально можно увидеть четыре разных числа, однако при ближайшем рассмотрении появляется еще несколько. Всего можно увидеть 10 чисел.

Сложность заключается в том, что танцующая обезьяна мешает просмотру.