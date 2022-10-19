Только 0,1% людей могут разгадать эту оптическую иллюзию
В TikTok стало вирусным видео с оптической иллюзией, которая может считаться чуть ли не самой сложной в мире.
По данным New York Post, ее могут разгадать лишь 0,1% людей.
На ролике танцующая обезьяна появляется за несколькими формами чисел. Первоначально можно увидеть четыре разных числа, однако при ближайшем рассмотрении появляется еще несколько. Всего можно увидеть 10 чисел.
Сложность заключается в том, что танцующая обезьяна мешает просмотру.
@purpzosaur Monke protec #cool #fypシ #illusion #crop ♬ original sound - Respect