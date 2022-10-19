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Только 0,1% людей могут разгадать эту оптическую иллюзию
19.10.2022 07:22 Алина Груднева

Только 0,1% людей могут разгадать эту оптическую иллюзию

В TikTok стало вирусным видео с оптической иллюзией, которая может считаться чуть ли не самой сложной в мире.

 
По данным New York Post, ее могут разгадать лишь 0,1% людей.
 
На ролике танцующая обезьяна появляется за несколькими формами чисел. Первоначально можно увидеть четыре разных числа, однако при ближайшем рассмотрении появляется еще несколько. Всего можно увидеть 10 чисел. 
 
Сложность заключается в том, что танцующая обезьяна мешает просмотру. 
@purpzosaur Monke protec #cool #fypシ #illusion #crop ♬ original sound - Respect

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