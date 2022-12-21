



Токсичные во всех смыслах: что нашли в игрушках Хагги Вагги?



20 декабря в России была проведена пресс-конференция, посвященная результатам исследований игрушек Хагги Вагги. Стало известно, что почти в 90% монстров превышено содержание фенола – вещества второго класса опасности, которое может вызывать у ребенка усталость, головокружение и раздражение на коже.



Депутат Госдумы Татьяна Буцкая также сказала про влияние игрушек Хагги Вагги на психику ребёнка. Она убеждена, что монстры пугают детей, в результате чего те плачут по ночам, хуже учатся и питаются.



Парламентарий утверждает, что сидеть и смотреть, как страдают дети они не станут. Попытаются сделать поле, где не появлялись бы подобные игрушки.