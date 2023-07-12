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Тнува
12.07.2023 08:06 Евгения Маркова

“Тнува” отзывает 600 единиц сливок для взбивания


“Тнува” отзывает 600 единиц сливок для взбивания

﻿Компания “Тнува” сообщила об отзыве 600 единиц сливок для взбивания 38% жирности  “Шеф Лавн” 250 мл из-за опасений, что они могут испортиться до истечения срока годности. По данным компании, товар продавался в Северном округе.
 
Потребителей, успевших приобрести этот продукт, просят не употреблять его. Компания подчеркивает, что другие продукты с иными датами безопасны для использования.
 
“Тнува” поставила в известность Минздрав и работает в координации с ним.
 
Потребителей, которые приобрели продукт и хотят получить дополнительную информацию и денежный возврат, просят обратиться в Центр обслуживания потребителей Тнува по телефону 1-800-666-244 или на сайте www.tnuva.co.il.
Компания приносит свои извинения за случайный сбой в работе производства.
 

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