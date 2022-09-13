



Тизер нового фильма "Русалочка" набрал больше миллиона дизлайков

Первый тизер ремейка "Русалочки" с Холли Бэйли в главной роли, опубликованный на YouTube-канале Walt Disney Studios, не понравился зрителям.



Ролик собрал свыше 1,1 миллиона дизлайков всего за два дня после релиза. Тогда компания скрыла отображение негативных реакций. Лайки к видео поставили 313 тысяч человек.



Летом 2020 года стало известно, что роль Ариэль в игровом ремейке анимационного фильма "Русалочка" исполнит темнокожая актриса Холли Бэйли. Тогда же многие зрители высказались против участия актрисы, однако режиссеры проекта не стали менять утверждённый каст.