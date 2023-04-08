



Тина Кунаки отпраздновала 26-летие без Венсана Касселя





В прессе ходят слухи о разводе Венсана Касселя и модели Тины Кунаки. Об этом свидетельствует и то, что девушка отпраздновала день рождения без мужа.



В сети обсуждают вероятный развод Тины Кунаки и Венсана Касселя. Слухи подогрели и последние сообщения знаменитостей.



5 апреля французской модели исполнилось 26 лет. По этому поводу она устроила громкую вечеринку, на которую пригласила товарищей и друзей. Тина надела полупрозрачное красное платье и провела вечер за танцами.



На кадрах с вечеринки не видно Венсана Касселя, который снова намекает на их расставание. К тому же актер никак не поздравил любимую в соцсетях.Венсан Кассель опубликовал свое фото в темном пальто."Ты знаешь, когда пришло время..." – написал актер под фото. Эту фразу также восприняли определенным намеком на развод.Венсан Кассель познакомился с Тиной Кунаки в 2016 году, а два года спустя они поженились. У супругов родилась дочь Амазония. Как сообщают источники, пара разошлась несколько недель назад. Это заметно по соцсетям звезд, их общие фото исчезли.