



Тина Кароль спела бессмертный хит с Alphaville на главной площади Берлина

Только 5 января Тина Кароль похвасталась, что представляла Украину на новогоднем концерте в Германии 31 декабря. Под открытым небом она с немецкой группой Alphaville исполнила их легендарный хит Forever young, которому почти 40 лет. За прямой трансляцией наблюдала вся страна.



Солист Мариан Голд даже согласился спеть на украинском. Поэтому второй куплет прозвучал так: "Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько". Эти строки артисты посвятили Украине.

“Forever young. Всегда жива. Гимн на все времена и поколения. Спасибо Alphaville за твой зов сердца быть с украинцами. Твой украинский куплет получился чрезвычайно трогательным”, – прокомментировала Тина Кароль.На сцену певица вышла в блестящем патриотическом платье, в котором появляется на благотворительных сольниках по всему миру. Наверх Кароль накинула синее пальто, а в макияже сделала акцент на красных губах. Их с Alphaville дуэт сорвал бурные овации в Берлине, а номер сопровождался салютом.