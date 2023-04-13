Новости » Life Style
Time перечислил 100 самых влиятельных людей мира
13.04.2023 16:54 Алина Груднева

Time перечислил 100 самых влиятельных людей мира

Журнал Time перечислил 100 самых влиятельных людей на планете в 2023 году.

В списке оказались актеры, писатели, монархи, спортсмены, первые леди, предприниматели и общественные деятели.

В частности, в него вошли Майкл Б. Джордан, Дрю Бэрримор, Остин Батлер, Сальма Хайек, Колин Фаррел, Дженнифер Кулидж, Педро Паскаль и другие иконы кино.

Также в нем оказались первая леди Украины Елена Зеленская, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, миллиардер Илон Маск, канцлер ФРГ Олаф Шольц, футболист Леонель Месси, король Чарльз ІІІ, глава TikTok Шу Цзи Чу и основатель OpenAI Сэм Альтман.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы