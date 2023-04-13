



Time перечислил 100 самых влиятельных людей мира

Журнал Time перечислил 100 самых влиятельных людей на планете в 2023 году.



В списке оказались актеры, писатели, монархи, спортсмены, первые леди, предприниматели и общественные деятели.



В частности, в него вошли Майкл Б. Джордан, Дрю Бэрримор, Остин Батлер, Сальма Хайек, Колин Фаррел, Дженнифер Кулидж, Педро Паскаль и другие иконы кино.



Также в нем оказались первая леди Украины Елена Зеленская, лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, миллиардер Илон Маск, канцлер ФРГ Олаф Шольц, футболист Леонель Месси, король Чарльз ІІІ, глава TikTok Шу Цзи Чу и основатель OpenAI Сэм Альтман.