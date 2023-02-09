



TikTok забанил сотни аккаунт кремлеботов

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok выявил и забанил сеть российских ботов из 1700 аккаунтов.



Об этом сообщает Bloomberg.



По данным издания, эти боты распространяли дезинформацию о войне в Украине среди пользователей в странах Европы.



Ориентировались эти аккаунты, преимущественно, на жителей ФРГ, Италии, Великобритании, хотя сама сеть работала из России. При чем, распространялась дезинформация на местных языках. В общей сложности, у заблокированных аккаунтов начитывалось порядка 133 тысяч подписчиков.