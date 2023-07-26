



TikTok вводит текстовую функцию для конкуренции с Threads и X

Китайское приложение TikTok представило свою новую текстовую функцию, нацеленную на конкуренцию с другими социальными сетями, такими как Threads от Meta и приложение X от Илона Маска.



Согласно информации издания Independent, эта новая функция предоставит пользователям TikTok дополнительные возможности для создания контента. Она позволит создателям делиться своими историями, стихами, рецептами и другим письменным контентом на платформе, открывая новый способ для самовыражения и упрощая процесс создания контента.



Текстовая функция TikTok предлагает красочные фоны и возможность добавлять наклейки к публикациям, напоминая Instagram Stories.



Отличительной особенностью новой функции является поддержка звуков, воспроизводимых в фоновом режиме, что схоже с функционалом обмена видео и изображениями на платформе.



Ограничение на количество символов для текстовых сообщений в TikTok составляет 1000 символов, что меньше, чем лимит в 10 000 символов для платных пользователей X, но больше, чем лимит в 500 символов в Threads.



Это нововведение позволит пользователям TikTok более гибко выражать свои идеи и создавать разнообразный контент. С различными фонами и наклейками, создатели контента смогут придавать своим текстовым сообщениям яркий и привлекательный вид, делая их более привлекательными для аудитории.

Одной из ключевых особенностей новой функции является возможность добавления звуков в фоновом режиме, что дополнительно расширяет творческие возможности пользователей. Это открывает новые перспективы для создания интересного и увлекательного контента с использованием музыки и звуковых эффектов.

Кроме того, ограничение в 1000 символов предоставляет достаточно пространства для передачи смысловой информации и идей, делая текстовые сообщения более информативными и интересными для зрителей. В то же время, это ограничение позволяет поддерживать динамичный характер контента, характерный для TikTok, и не перегружать пользователей большим объемом текста.

С учетом активного развития социальных сетей и постоянного роста их пользовательской базы, новая текстовая функция поможет TikTok привлечь еще больше внимания и удержать свою позицию среди популярных платформ для творчества и общения. Это важный шаг в развитии платформы и позволит ей удерживать интерес пользователей и привлекать новых творческих людей.