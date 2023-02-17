



TikTok расширяет штат европейских офисов

В то время как конкуренты в сфере Big Tech сокращают рабочие места, соцсеть TikTok уже насчитывает более 5 000 сотрудников в Европе. Это заметно больше, чем всего 208 человек в 2019 году, согласно регистрационным данным компании TikTok Information Technologies UK Ltd., которая управляет TikTok для пользователей в Великобритании, Европейской экономической зоне и Швейцарии.



Принадлежащая китайской компании Bytedance Ltd., TikTok находится на продвинутой стадии планирования второго центра обработки данных в Ирландии и ведет переговоры о создании третьего центра в Европе в соответствии с ростом сообщества, которое сейчас насчитывает более 150 млн ежемесячных пользователей в Европе.



Компания обязалась сократить доступ сотрудников к данным европейских пользователей, минимизировать потоки данных за пределами Европы и локально хранить данные европейских пользователей.