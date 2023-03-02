



TikTok позволит пользователям прокручивать видео без помощи рук

Изобилие контента в популярном китайском приложении для социальных сетей TikTok заставляет пользователей постоянно проводить пальцем по экрану, чтобы переходить от видео к видео.



Но вскоре приложение избавит пользователей от этой проблемы благодаря новой функции: автопрокрутка.



Новшество TikTok было раскрыто в Твиттере Хаммондом О, который в прошлом сделал немало успешных утечек информации о китайской платформе.



Предположительно, новую функцию можно включить вручную, что позволит ей работать автоматически.



Также стоит обратить внимание на этот простой трюк в iOS и Android, где можно использовать функции голосовой активации для выполнения определенных действий, таких как прокрутка ленты TikTok и Instagram.



Кроме того, ранее TikTok объявил о новом обновлении своей политики, которое позволит учитывать неоднократные нарушения принципов своего сообщества. Одно нарушение приведет к временному закрытию учетной записи. Несколько таких нарушений приведут к тому, что аккаунт ь будет заблокирован навсегда.



TikTok также расширит политику обозначения официальных СМИ каждой страны, имеющих аккаунты на платформе. Это поможет зрителям лучше понять источник контента, который они просматривают на TikTok. Эта политика также будет применяться к каналу TikTok KAN, Израильской общественной вещательной корпорации.

