Tiffany представили первую коллекцию Высокого ювелирного искусства – видео

Ювелирный дом Tiffany&Co. представил первую коллекцию Высокого ювелирного искусства, вдохновленную водной тематикой и посвященную наследию ювелира Жана-Мишеля Шлюмберже и его увлечению морской жизнью и фантастическими существами, сообщается на официальных страницах бренда в соцсетях.



Коллекция называется Blue Book, а разработала ее Натали Вердей, главная арт-директор отдела ювелирных изделий и высоких ювелирных изделий Tiffany&Co.



"В воображении и философии дизайна Жана Шлюмберже море было неизвестным, бесконечным миром. Он поставил беспрецедентные проявления его величия и тайны. Моя первая коллекция "Blue Book" для Дома – это глубокое погружение в водную жизнь, одновременно уважающую и переосмысливающую видение Schlum”, – отметила Вердей.Украшения представлены в нескольких темах: раковины, кораллы, медузы, рыбы, морские звезды, морские коньки и морские ежи.Невероятно редкие драгоценные камни в инновационных сочетаниях с легендарными бриллиантами показывают, что водная история, вдохновившая Жана Шлюмберже более полувека назад, возрождается в новых произведениях.Сложность рисунков движется в тандеме с их вычурностью, идеально улавливая движение каждого морского существа, пойманного в застывший момент. Каждый дизайн является новой интерпретацией загадочного увлечения Schlumberger морскими пейзажами, созданной с использованием стилизованной эстетики и геометрических тем. Хотя коллекция, несомненно, является данью французскому ювелирному дизайнеру, дизайн каждой серьги, броши, перстня и бусы уникален.Дизайнерское исполнение каждой концепции варьируется от буквальных интерпретаций морских существ до абстрактных композиций по водным мотивам."Благодаря Blue Book 2023 мы увидели возможность отдать должное наследию Жана Шлюмберже, вдохнув новую жизнь в некоторые из его самых знаменитых проектов. Эти творения имеют особое качество и индивидуальность Schlumberger, но дизайны все новые. Мы уверены, что он был бы так же доволен каждым. , как и мы", – заявил Энтони Ледрю, главный исполнительный директор Tiffany & Co."Blue Book 2023: Out of the Blue" дебютирует в два этапа летом и осенью 2023 года, когда состоится эксклюзивный праздник Высокого ювелирного искусства в The Landmark, недавно открывшемся бутике Tiffany & Co. на пятой авеню.