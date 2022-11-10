



Thomas Amfibia Pet pro plus по цене «черной пятницы» - 2490 шек. вместо 3490

Black Friday начинается и компания Electro-Gal, официальный представитель бренда Thomas в Израиле, предлагает специальную акцию на инновационную модель Thomas Amfibia Pet pro plus: 2490 шек. вместо 3490.



Акция действительна до 30 ноября или до окончания запаса.



Thomas Amfibia Pet pro plus – это инновационный многофункциональный пылесос с двумя системами фильтрации: водяной AquaBOX и циклонной DryBOX, что позволяет осуществлять уборку любой сложности и интенсивности.

Thomas Amfibia Pet pro plus – это инновационный многофункциональный пылесос с двумя системами фильтрации: водяной AquaBOX и циклонной DryBOX, что позволяет осуществлять уборку любой сложности и интенсивности.



Thomas Amfibia Pet pro plus можно быстро пылесосить множество поверхностей без необходимости постоянно очищать фильтр, а можно убирать тщательно и основательно с увлажнением воздуха. Особенно модель оценят владельцы домашних животных: пылесос на ура справляется с шерстью питомцев. Типы пылесборников меняются максимально просто. Достаточно определиться с задачей и установить нужный фильтр.

Когда очистить дом нужно быстро и эффективно, а времени совсем нет – выбирайте уборку с системой DryBOX. Она готова к работе мгновенно.





Достоинств у DryBOX масса. Во-первых, аллергены и мелкодисперсная пыль остаются внутри пылесоса. На выходе получается только чистый воздух. Во-вторых, благодаря технологии фракционного разделения крупный мусор, мелкая аллергенная пыль и шерсть домашних животных попадают не в один мешок, а в разные отсеки пылесборника. Зачем это нужно? Для того, чтобы не дышать пылевыми облаками, очищая контейнер. Основная часть пылесборника опустошается одним движением, а вредная пыль время от времени смывается потоком воды без контакта с дыхательной системой человека. Безопасно и гигиенично.

С этой системой пылесос не требует подготовки к работе и специального ухода после каждого использования. Контейнер с увеличенным объемом вмещает больше пыли, чем пылесборники обычных циклонных моделей.



Для тщательной профилактической уборки лучше использовать систему AquaBOX, для которой характерна высочайшая степень фильтрации. С помощью этого запатентованного аквафильтра вы удалите 99,9% пыли и 100% пыльцы.



В аквафильтре используется многоступенчатая система фильтрации: воздушный поток сначала проходит сквозь водяную стену, образуемую четырьмя встречными форсунками, а затем через ряд ступеней очистки. В самой водяной стене происходит смачивание каждой пылинки и шерстинки, они становятся тяжелыми и слипаются с другими частичками мусора. Затем воздух с этой взвесью попадает в «туман» капель воды, где пылинки вращаются в воздушных микроциклонах. Частицы пыли оседают на морских стенках AquaBOX, а затем с каплями воды стекают вниз, в воду. AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха.



Созданные немецкими учеными моющие пылесосы Thomas работают по принципу объемного подавления пыли, когда очищаются не только все поверхности, но и воздух в квартире, а их система аквафильтрации одобрена Британским Фондом по борьбе с аллергией.

Thomas Amfibia Pet pro plus большой комплект насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и мягкой мебели.



Приобрести Thomas Amfibia Pet pro plus вы можете у официального представителя в Израиле на сайте https://www.electro-gal.co.il/thomas или по телефону *3134.