



Тхина. Зачем платить больше



Тхина в Израиле стала самым продаваемым базовым продуктом, который есть в каждом доме, а некоторые даже сравнивают ее с суперфудом.



Эта категория, подобно тунцу, приносит сотни миллионов шекелей в год на рынке, где работают несколько известных брендов, а также импортные продукты и частные марки.



В отчете компании Stornext рассматривалось, сколько тхины было продано за последние 4 года, согласно средней цене за 1 кг у различных брендов в течение года. Из отчета следует, что существует разрыв примерно в 30% между тхиной лидера рынка, компании "Ахва", и другими видами тхины, представленными на рынке.



Те продукты, что производятся в Израиле, изготавливаются только из эфиопского кунжута, поэтому разница в цене не обусловлена стоимостью различного сырья.



Сырая тхина компании "Ахва" продавался в 2019 году по среднегодовой цене 17,60 шекеля за килограмм, а сегодня средняя цена составляет 19 шекелей. Цены конкурирующих брендов Тхина Бараш , Тхина Эль-Эрез, Тхина Йерушалайм за тот же период выросла до 26-28,9 шекелей.



Компания Ахва является крупнейшим в Израиле производителем тхины и халвы и считается крупнейшим производственным предприятием на Ближнем Востоке и лидером рынка тхины и халвы, с очень большим отрывом по сравнению со своими конкурентами.



По словам Юваля Малаха, вице-президента по маркетингу и продажам компании "Ахва", сложившаяся ситуация выявляет невообразимые разрывы на рынке. Оказывается, можно продавать тхину на 30% дешевле и при этом получать прибыль. Тоже самое относится и к халве.