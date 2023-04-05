



Tesla выплатит бывшему работнику 3,2 млн долларов компенсации за расизм

Производитель электромобилей Tesla по решению суда выплатит 3,2 миллиона долларов темнокожему бывшему сотруднику Оуэну Диазу из-за расизма, с которым он столкнулся на работе. Ранее мужчина требовал от компании 137 миллионов долларов, сообщает BBC .



Оуэн Диаз работал на заводе Tesla во Фремонте, Калифорния, оператором лифтов с 2015 по 2016 год, где находился, по определению федерального жюри, в расово враждебной среде.



Экссотрудник комапнии утверждал, что темнокожие рабочие “столкнулись со сценой прямо с эпохи Джима Кроу”. По его словам, они слышали расистские высказывания “50—100 раз в день”, например, по отношению к своему месту жительства — другие работники якобы называли его “плантациями”.



В то же время гендиректор Tesla Илон Маск считает , что если бы компании позволили представить новые доказательства, то “вердикт был бы нулевым”. Какие именно доказательства неизвестно. Однако он отметил, что уважает решение суда.

