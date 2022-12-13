



Tesla Semi не понравилась дальнобойщикам: основные моменты

Cowboy State Daily опросил водителей грузовиков об электрическом грузовике Tesla. Результаты демонстрируют разочарование профессионалов от практических аспектов Semi.



Так, в Tesla утверждали, что “построили интерьер вокруг водителя”, но дальнобойщики привели несколько примеров, почему это не работает. Центральное положение водителя не помогает, а усложняет обзор вперед и обгоны. Внутри салона водитель находится вдали от края левой полосы, поэтому ему труднее контролировать полосу и встречный транспорт.



Водителям грузовиков приходится платить деньги за дороги, разговаривать с людьми в сторожках и оформлять документы при въезде в логистические центры. Но для этого у Semi нет доступа к окну. На самом деле у него нет окон, которые можно открыть: водителю придется вставать со своего места, открывать дверь и выходить из машины.



У Tesla нет кровати для отдыха водителя, как во всех традиционных "фурах". Сзади ее разместить невозможно, потому что там дверь, но есть место сверху, под обтекателем. Даже если Semi не был задуман для продолжительных поездок, оно было бы не лишним. Ведь люди, которые ездят ночью, часто спят во время рейса, чтобы продолжать безопасное вождение.



Подверглись критике и массивные экраны внутри Semi. По словам опрошенных, “экраны не предназначены для использования в движущихся транспортных средствах”. Водителям нужны физические кнопки, которыми легко пользоваться, не отрывая глаз от дороги. Дополнительное неудобство в том, что экраны бликуют и чрезмерно светятся, даже в темном режиме.



Не в восторге водители и от зеркал заднего вида. Благодаря сужающемуся спереди центральному положению водителя и кабине Tesla пришлось разместить на большом удалении от кабины. Когда они запачкаются, по мнению дальнобойщиков, до них будет трудно добраться, чтобы почистить.



Еще одна претензия к грузовику – это именно то, чем Tesla, кажется, особенно гордится: круглая форма кабины и наклонное лобовое стекло. Несмотря на то, что она аэродинамическая, такая форма будет способствовать накоплению снега поверх него. А ведь чистить снег на стеклянной поверхности, возвышающейся на три метра над землей, будет очень сложно. У вертикальных ветровых окон нет этой проблемы. Летом же наклонное лобовое стекло может превратить салон в оранжерею.



Но больше всего беспокоит дальнобойщиков то, что зарядка грузовика занимает более пяти минут.



Водители подали в суд на Tesla в связи с якобы ложными заявлениями об автопилоте.



Tesla отзывает почти 1,1 миллиона автомобилей в США, потому что окна могут закрываться слишком быстро и прищемить людям пальцы.