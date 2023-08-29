



Tesla откроет круглосуточный ресторан с кинотеатром и зарядной станцией

Автокинотеатры с официантами на роликовых коньках когда-то были в моде в Америке 1950-х и 60-х годов. Теперь, благодаря Илону Маску , они вполне могут увидеть мини-возрождение, сообщает издание Daily Mail.



Маск получил разрешение на открытие круглосуточного ресторана Tesla , на территории которого будет кинотеатр и зарядная станция.



Ресторан будет оснащен двумя 45-футовыми светодиодными киноэкранами, где круглосуточно и без выходных будут транслироваться знаменитые видеоролики.



Идея Маска состоит в том, чтобы люди могли мельком увидеть эти сцены в течение 30 минут, пока они перекусывают и ждут, что их машина подзарядится в одной из 28 точек наддува.



Его идея дизайна заключалась в создании ретро-футуристической эстетики, заявленной как “Grease встречает Jetsons с наддувом”.



Закусочная будет похожая на космический корабль, с большой террасой на крыше, которая также отражает суть Америки 1950-х годов.



Ожидается, что строительство начнется в ближайшее время, и город Лос-Анджелес дал этим предложениям зеленый свет.



На площадке будут места для сидения в помещении и на открытом воздухе, а посетители смогут расплачиваться криптовалютой Dogecoin, как только площадка будет построена.



Первоначально планировалось построить закусочную в прибрежном городе Санта-Моника, но теперь в планах - Голливуд, историческое шоссе 66.



