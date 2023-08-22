



Терпеливая американка годами вводила одни и те же цифры, пока не сорвала джекпот

Американка из Мурсвилла более 20 лет играла в лотерею Powerball, вводя одни и те же цифры.



Ее терпение окупилось 17 июля, когда женщине удалось сорвать джекпот в размере 200 тысяч долларов.



Женщина использовала даты рождения своих близких. По данным пресс-службы лотереи, Тамара купила свой счастливый билет всего за три доллара. Она была поражена, услышав, что в этот раз выиграла.



Полученные деньги американка хочет потратить на путешествие в Италию. Также она пожертвует часть суммы школе, в которой когда-то училась, на стипендии.