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Терпеливая американка годами вводила одни и те же цифры, пока не сорвала джекпот
22.08.2023 20:59 Алина Груднева

Терпеливая американка годами вводила одни и те же цифры, пока не сорвала джекпот

Американка из Мурсвилла более 20 лет играла в лотерею Powerball, вводя одни и те же цифры.

Ее терпение окупилось 17 июля, когда женщине удалось сорвать джекпот в размере 200 тысяч долларов.

Женщина использовала даты рождения своих близких. По данным пресс-службы лотереи, Тамара купила свой счастливый билет всего за три доллара. Она была поражена, услышав, что в этот раз выиграла.

Полученные деньги американка хочет потратить на путешествие в Италию. Также она пожертвует часть суммы школе, в которой когда-то училась, на стипендии.

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